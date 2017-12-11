Майже 80% росіян хочуть "сильної руки" – соцопитування

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Понеділок, 11 грудня 2017, 14:14

Більшість росіян не заперечують необхідності в певний час зосередити всю повноту влади в одних руках для вирішення поставлених перед країною завдань.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на дані "Левада-центру".

Так, 38% респондентів вважають, що "в житті бувають ситуації (наприклад, зараз), коли в країні необхідно зосередити владу в одних руках" (46% в березні 2014 року), а 40% впевнені, що російському народу "завжди потрібна сильна рука "(в 2014 році - 31%).

Проти цього категорично виступають 17% росіян, які не хочуть допустити, щоб влада була віддана в руки однієї людини.

 


За даними опитування соціологів, основна заслуга за економічні успіхи Росії, зростання добробуту населення, на думку більшості росіян, належить президенту Володимиру Путіну (61%). Рідше вони говорять про причетність до цього уряду РФ (21%) і прем'єра Дмитра Медведєва (12%).

У той же час відповідальність за проблеми в країні та зростання вартості життя респонденти схильні ділити між Путіним (49%), урядом (45%) і Медведєвим (30%).

Опитування було проведено методом особистого інтерв'ю 24-28 листопада серед 1600 осіб в 137 населених пунктах 48 регіонів Російської Федерації.

Теми: Росія
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