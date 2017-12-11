На Манхеттені в Нью-Йорку стався вибув
В Нью-Йорку на Манхеттені в районі перетину 42-ої вулиці і 8-ої авеню стався вибух в метро.
Про це повідомляє Департамент поліції Нью-Йорку в Twitter.
"Причини події невідомі. В даний час проводиться евакуація пасажирів і персоналу кількох довколишніх станцій метрополітену. Це попередня інформація", – йдеться в повідомленні.
Пізніше правоохоронці уточнили, що затриманий один підозрюваний.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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