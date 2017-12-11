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На Манхеттені в Нью-Йорку стався вибух

Понеділок, 11 грудня 2017, 14:48

В Нью-Йорку на Манхеттені в районі перетину 42-ої вулиці і 8-ої авеню стався вибух в метро.

Про це повідомляє Департамент поліції Нью-Йорку в Twitter.

"Причини події невідомі. В даний час проводиться евакуація пасажирів і персоналу кількох довколишніх станцій метрополітену. Це попередня інформація", – йдеться в повідомленні.

Пізніше правоохоронці уточнили, що затриманий один підозрюваний.

За попередньою інформацією, поранення отримав тільки ймовірний підривник.

Пожежний департамент Нью-Йорку пізніше повідомив, що всього на місці вибуху зареєстровано 4 травмованих. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Теми: СШАвибух
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