ГПУ оскаржуватиме рішення суду щодо скандального ректора

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Понеділок, 11 грудня 2017, 22:56

Генеральна прокуратура оскаржуватиме рішення суду у справі екс-ректора Національного університету державної податкової служби Петра Мельника.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова".

"Я не згоден зі справою ректора Мельника. У нас є докази. Що він особисто давав вказівки свідкам про те, щоб приватизувати на користь його родини 4 тисячі квадратних метрів, але суд його звільнив. Ми підемо в апеляцію. І я впевнений, що у нас є аргументи, щоб Апеляційний суд визначив йому покарання", підкреслив Луценко.

У липні 2013 року Мельник був затриманий співробітниками міліції у власному кабінеті при отриманні хабара. 7 серпня на нього одягли спеціальний браслет, який дозволяє відстежувати всі переміщення заарештованого. У ніч на 9 серпня Мельник зняв браслет і зник у невідомому напрямку, а згодом знайшовся у США.

Після перемоги Євромайдану Мельник повернувся в Україну.

У липні 2015 року Мельнику пред'явили нову підозру в іншій справі про розкрадання.

11 грудня 2017 року суд визнав його невинуватим і виправдав.

Марія Думанська, УП

Теми: суд Генпрокуратура Луценко
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