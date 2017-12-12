У Києві велика пожежа на лівому березі: виїхали 14 пожежних автомобілів

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Вівторок, 12 грудня 2017, 12:03

На лівому березі у Києві на Русанівських садах горить двоповерховий будинок, на місце виїхало 14 пожежних автомобілів.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.

Зазначається, що виклик надійшов об 11.16 на попередню адресу вулиця Садова, 11.

 
 

На місце пожежі виїхало 14 автомобілів вогнеборців.

Поки немає інформації про постраждалих та причини пожежі.

Пізніше в dtp.kiev.ua повідомили, що будинок повністю вигорів і обвалився. Площа загоряння була до 500 квадратів.

"Неймовірними зусиллями вдалося запобігти поширенню вогню. Були складнощі з під'їздом і подачею води (спасибі місцевим жителям)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці пожежі присутні керівництво київської ДСНС та оперативний штаб.

Українська правда
Теми: Київ ДСНС надзвичайна подія
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