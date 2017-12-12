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В Киеве крупный пожар на левом берегу: выехали 14 пожарных машин

Вторник, 12 декабря 2017, 11:03
В Киеве крупный пожар на левом берегу: выехали 14 пожарных машин

На левом берегу в Киеве на Русановских садах горит двухэтажный дом, на место выехали 14 пожарных автомобилей.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что вызов поступил в 11.16, предположительно на адрес улица Садовая, 11.

 
 

На место пожара выехало 14 автомобилей пожарных.

Пока нет информации о пострадавших и возможных причинах пожара.

Позже в dtp.kiev.ua сообщили, что дом полностью выгорел и обрушился. Площадь возгорания была до 500 квадратов.

"Невероятный усилиями удалось предотвратить распространение огня. Были сложности с подъездом и подачей воды (спасибо местным жителям)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара присутствовали руководство киевской ГСЧС и оперативный штаб.

В ГСЧС  впоследствии уточнили, что горел 4-этажный дом.

Во время ликвидации пожара пожарные вынесли из здания на безопасное расстояние кислородный баллон.

Там сообщают, что, по предварительной информации, в доме произошел взрыв неизвестного вещества, вероятно в помещении находятся газовые баллоны.

 
 
 

Погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работает 21 единица основной и спецтехники и 87 человек личного состава.

Украинская правда

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Темы: КиевГСЧСчрезвычайное происшествие
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