В Киеве крупный пожар на левом берегу: выехали 14 пожарных машин

На левом берегу в Киеве на Русановских садах горит двухэтажный дом, на место выехали 14 пожарных автомобилей.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что вызов поступил в 11.16, предположительно на адрес улица Садовая, 11.

На место пожара выехало 14 автомобилей пожарных.

Пока нет информации о пострадавших и возможных причинах пожара.

Позже в dtp.kiev.ua сообщили, что дом полностью выгорел и обрушился. Площадь возгорания была до 500 квадратов.

"Невероятный усилиями удалось предотвратить распространение огня. Были сложности с подъездом и подачей воды (спасибо местным жителям)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара присутствовали руководство киевской ГСЧС и оперативный штаб.

В ГСЧС впоследствии уточнили, что горел 4-этажный дом.

Во время ликвидации пожара пожарные вынесли из здания на безопасное расстояние кислородный баллон.

Там сообщают, что, по предварительной информации, в доме произошел взрыв неизвестного вещества, вероятно в помещении находятся газовые баллоны.

Погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работает 21 единица основной и спецтехники и 87 человек личного состава.