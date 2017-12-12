Військові підбили підсумки осіннього призову

Військові комісаріати завершили осінній призов на військову службу.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

"В Україні завершилась призовна кампанія "Осінь-2017", особливістю якої є додатковий призов громадян на строкову військову службу до лав Збройних Сил України", - йдеться в заяві.

Зазначається, що протягом жовтня-листопада на строкову військову службу були призвані 12 460 чоловіків віком від 20-27 років. Вони проходитимуть службу у всіх регіонах України, за виключенням зони проведення антитерористичної операції.

Зокрема, до Збройних сил направлені 8 360 осіб, до Національної гвардії— 3 500, до Державної спеціальної служби транспорту — 600, що складають 100% державного завдання.

Водночас, кажуть у ЗСУ, спостерігалося "близько 70% не явки призовників до військових комісаріатів", з яких майже третина перебувають у розшуку.

"Тож згідно законодавства представники військових комісаріатів мають право вручати повістки будь-де. За ухиляння від обов’язкової служби у війську світить реальний термін ув’язнення – до трьох років", - нагадують військові.

Як повідомлялося, 8 серпня в Україні стартував позачерговий призов до Національної гвардії.

В Генштабі зазначили, що додатковий призов проводять у зв'язку з недобором в Національну гвардію під час травневого призову.