Тіллерсон: США не можуть прийняти вторгнення РФ в Україну, санкції не скасують

США не приймають військове вторгнення Росії в Україну і не знімуть санкції з Москви до повного відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на політичному форумі Атлантичної ради в Вашингтоні.

"Президент США усвідомлює важливість робочих відносин США і Росії, але ми не можемо прийняти вторгнення Росії в Україну, і наш пріоритет - покласти край насильству на сході України. В інших областях ми шукаємо кооперацію в спільних контртерористичних інтересах", - сказав він.

Тіллерсон повторив, що санкції накладені на Росію США і ЄС не будуть скасовані до відновлення територіальної цілісності України.

