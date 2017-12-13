Тіллерсон: США не можуть прийняти вторгнення РФ в Україну, санкції не скасують

450 переглядів
Середа, 13 грудня 2017, 02:39

США не приймають військове вторгнення Росії в Україну і не знімуть санкції з Москви до повного відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на політичному форумі Атлантичної ради в Вашингтоні.

"Президент США усвідомлює важливість робочих відносин США і Росії, але ми не можемо прийняти вторгнення Росії в Україну, і наш пріоритет - покласти край насильству на сході України. В інших областях ми шукаємо кооперацію в спільних контртерористичних інтересах", - сказав він.

Тіллерсон повторив, що санкції накладені на Росію США і ЄС не будуть скасовані до відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, глави держав і урядів країн-членів ЄС у четвер приймуть політичне рішення про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії, уведених за посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Теми: санкції Росія США Донбас Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти "губернатора" Севастополя 12 грудня 2017, 01:36
Справа турбін Siemens: російська компанія просить суд ЄС скасувати санкції 11 грудня 2017, 17:42
МЗС Лівану закликає арабські країни ввести санкції проти США за рішення по Єрусалиму 10 грудня 2017, 03:58
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Саакашвілі заявив, що готовий очолити уряд України
Головні новини дня – за 60 секунд
Трамп підписав оборонний бюджет з 350 мільйонами доларів для України
Вибори глави Конституційного суду знову зірвано
Усі новини

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати в грудні

Made in Ukraine

Подарунки на Новий рік: одяг і прикраси made in Ukraine

здоров'я

Дітям менше калорій, дорослим більше білків. Нові норми харчування МОЗ