Гройсман заявив, що змусить усіх жити за його "життєвим принципом"

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що завжди виконує всі свої обіцянки, бо це є його життєвим принципом, і змусить інших робити так само.

Про це він сказав на засідання уряду 13 грудня.

"Для мене дуже важливо не тільки давати обіцянки, а й виконувати те, що я пообіцяв.

Я не можу дозволити собі такої розкоші, щоб щось пообіцяти, а потім про це забути. На жаль, у багатьох випадках для нашої політики української пообіцяти і забути – це норма життя", - сказав Гройсман.

Він пообіцяв зламати це.

"Я хочу заламати цю норму життя і змусити абсолютно всіх, у тому числі і своїм прикладом, відповідально ставитися до тих обіцянок, що ми даємо суспільству. Сказав – маєш зробити. Обіцянка має бути виконана – це мій життєвий принцип. І зраджувати своїм принципам я не збираюсь", - додав прем’єр.

За його словами, йому набридло, коли люди щось обіцяють і не роблять.

"Мені можна заважати, мені можна створювати перешкоди, створювати обмеження, щоб затягувати час, але мене не можна зупинити, я хотів би, щоб це всі зрозуміли", - сказав Гройсман.

До виконаних своїх обіцянок він відніс затвердження бюджету на наступний рік, перерахунок пенсій, завершення будівництва 1-ї черги "ОХМАТДИТУ".

Гройсман також пообіцяв, що "життя у 2018 році для пересічних громадян буде кращим, ніж у 2017 році".