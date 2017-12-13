Протягом доби бойовики били з мінометів і важкої артилерії – штаб АТО

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Середа, 13 грудня 2017, 18:57

Бойовики ОРДЛО продовжують грубо порушувати мінські домовленості та застосовують міномети і важку артилерію.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО у Facebook станом на 18:00 середи.

Так, на луганському напрямку сьогодні було найгарячіше. Ще посеред ночі, бойовики зі 120-ти та 82-мм мінометів вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Попасної, Кряківки, Новоолександрівки і Луганського. На деяких ділянках лінії зіткнення ворожі обстріли тривали близько 2 годин.

На світанку, у районі Попасної та Луганського, противник продовжив мінометні провокації. У цей же період часу бойовики здійснили обстріл з артилерійських систем 152 калібру підступів до Врубівки, випустивши загалом близько 10 снарядів.

На інших ділянках оборони ЗСУ окупанти з гранатометів та стрілецької зброї порушували перемир’я біля Золотого, Лозового і Кримського.

На донецькому напрямку бойовики також застосовували заборонені міномети поблизу Водяного і Мар’їнки. Окрім того, на Приазов’ї, неподалік Павлополя і Старогнатівки, противник активно обстрілював наших оборонців із легкого піхотного озброєння.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили вже 19 прицільних обстрілів позицій сил АТО.

"У більш ніж половині випадків українські бійці давали агресору адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, доба 12 грудня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Українська правда
Теми: Донбас АТО
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