Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У штабі АТО заявляють про відсутність втрат 12 грудня

Середа, 13 грудня 2017, 11:57

Доба 12 грудня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Минулої доби сили окупанта продовжували грубо порушувати Мінські домовленості, застосовуючи заборонене озброєння, зокрема міномети, танки і навіть важку артилерію. Декілька мінометних снарядів розірвалися на території мирного населеного пункту", – сказав він.

За словами Мотузяника, українські військові вживали контрзаходів, не порушуючи взяті на себе зобов'язання.

"Але найголовніший підсумок вчорашньої доби, це відсутність загиблих і поранених у лавах Збройних силах України", – наголосив речник АТО.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: