Луценко заявив, що слідство щодо справ Майдану завершене на 80%

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що слідства по основним справам Майдану, виконавцям і організаторам завершені на 80%.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK.

"Справа Майдану є справою номер один. У ній є два великих блока. Перший – притягнення до відповідальності людей, які є на території України. Як правило, це рядові і середнього рівня виконавці злочинного наказу про розстріл мирних людей", - зазначив генпрокурор.

За його словами, усі, кого вдалося встановити, затримати та пред’явити обвинувачення, наразі знаходяться в судах, їх 280 по різних кваліфікаціях.

"Середня і вища ланка втекла в Москву, подекуди на тимчасово окуповані території. Коли я ставав генеральним прокурором, я єдиною умовою поставив прийняття закону про порядок заочного засудження. Саме по цих справах Януковича, Захарченка, Якименка зараз суд дає дозвіл на заочне засудження. Це означає, що вже наступного року за розстріл Майдану почнеться процес і над цими трьома, так само, як іде процес по державній зраді", - розповів Луценко.

Він додав, що вже завершено слідство і ГПУ отримала або чекає на останні відповіді із суду по Азарову, Арбузову, Ставицькому та Клюєвих.

"Основні справи Майдану і виконавців і організаторів слідства завершені на 80%", - підсумував він.

Раніше начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомляв, що підозру у справах щодо подій на Майдані загалом у 2013 і 2014 роках оголосили 380 особам. Суди визнали винними у вчинені злочинів 48 осіб.