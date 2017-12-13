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Луценко заявил, что следствие по делам Майдана завершено на 80%

Среда, 13 декабря 2017, 21:07

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что следствия по основным делам Майдана, исполнителям и организаторам завершены на 80%.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

"Дело Майдана является делом номер один. В нем есть два больших блока. Первый - привлечение к ответственности людей, находящихся на территории Украины. Как правило, это рядовые и среднего уровня исполнители преступного приказа о расстреле мирных людей", - отметил генпрокурор.

По его словам, все, кого удалось установить, задержать и предъявить обвинение, сейчас находятся в судах, их 280 по разным квалификациях.

"Среднее и высшее звено сбежали в Москву, в некоторых случаях, на временно оккупированные территории. Когда я становился генеральным прокурором, я единственным условием поставил принятие закона о порядке заочного осуждения. Именно по этим делам Януковича, Захарченко, Якименко сейчас суд дает разрешение на заочное осуждение. Это означает, что уже в следующем году за расстрел Майдана начнется процесс и над этими тремя, так же, как идет процесс по государственной измене", - рассказал Луценко.

Он добавил, что уже завершено следствие и ГПУ получила или ждет последние ответы из суда по Азарову, Арбузову, Ставицкому и Клюевых.

"Основные дела Майдана и исполнителей и организаторов следствия завершены на 80%", - подытожил он.

Ранее начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщал, что подозрение по делам о событиях на Майдане в целом в 2013 и 2014 годах объявили 380 лицам. Суды признали виновными в совершении преступлений 48 человек.

Темы: ГенпрокуратураЛуценкоМайдан
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