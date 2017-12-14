Луценко: Пукач не дає показів щодо замовників вбивства Гонгадзе

Засуджений за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе екс-начальник департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій Пукач не дає показів щодо замовників злочину.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив генпрокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пукач не дає показів щодо замовників цього злочину. Це дуже ускладнює розслідування щодо встановлення замовників убивства", - підкреслив Луценко.

"Зараз ми знаємо багато чого, але ключові свідки мертві, а один живий генерал Пукач, на жаль, всупереч всім, в тому числі, і моїм спробам, навіть при можливості пом'якшення його найсуворішого покарання, не дає відповідних показань", - сказав генпрокурор.

"Пукач - фактично останній свідок, який міг би допомогти слідству встановити ім'я замовника", - зазначив Луценко.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році на Київщині знайшли рештки черепа нібито Гонгадзе. Поховали Гонгадзе у березні 2016 року в Києві.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши його винним у вбивстві Георгія Гонгадзе.

Апеляційний суд залишив вирок у силі.

На початку літа 2016 року Пукача етапували до Чортківської колонії у Тернопільській області.

Вищий спецсуд розглядає касацію на цей вирок. Наразі на розгляді касації оголошено безстрокову перерву.

Замовників убивства досі не покарано.

Вищий спецсуд у цивільних і кримінальних справах дозволив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського райсуду Києва за звинуваченням Пукача.

У травні 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з’явилися важливі докази.