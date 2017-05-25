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Луценко: У справі Гонгадзе є докази, які не всім сподобаються

Четвер, 25 травня 2017, 23:45

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з’явилися важливі докази.

Про це він сказав в ефірі 1+1 у четвер ввечері.

"Чи завершена справа? Ні. У нас є важливі докази, які не всім сподобаються", - заявив Луценко.

Він уточнив, що справа перебуває на його особистому контролі і він планує завершити її до закінчення свого терміну на посаді, тобто приблизно за півроку.

Як відомо, 6 січня Апеляційний суд Києва визнав законним довічний вирок Пукачу за вбивство журналіста Гонгадзе, який виніс 9 січня 2013 року Печерський райсуд Києва.

Журналіст і засновник інтернет-видання "Українська правда" Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп.

Українська правда

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Теми: справа ГонгадзеЛуценко
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