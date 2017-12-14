Мін'юст не може показати, кому за 4 роки сплатив 1,5 мільярда

У Міністерстві юстиції заявляють, що не ведуть окремого обліку громадян та фірм, яким виплатили відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на запит проекту "Марлін".

"Ведення окремого обліку стосовно фізичних та юридичних осіб, яким були сплачені кошти згідно рішень Європейського суду з прав людини, не передбачене та Міністерством юстиції не здійснюється", - кажуть у відомстві.

Наводяться лише загальні суми за роками - у 2014 році виплатили 169,8 млн грн, у 2015 році сума виплат значно зросла до 640 млн, у 2016 році – 612,3 млн, у 2017 році з бюджету України виплатили 56,9 млн грн.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень протягом 2015 року.

У Мін'юсті стверджують, що виплатили ці гроші київській компанії "Золотий мандарин ойл" за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.