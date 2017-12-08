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У НАБУ розповіли, у чому підозрюють посадовців Мін'юсту

П'ятниця, 8 грудня 2017, 15:20

Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень.

Про це повідомив керівник підрозділу детективів Олександр Карєєв у відеокоментарі.

За його словами, 1 червня 2017 року головним підрозділом детективів було зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими особами Міністерства юстиції своїм службовим становищем.

"У вказаному кримінальному провадженні вказаними наслідками є можлива незаконна розтрата суми понад 54 мільйонів гривень за безпосередньої участі службових осіб Мін'юсту", - сказав представник НАБУ.

Карєєв повідомив, що у ході обшуків у керівника секретаріату та безпосередньо у Міністерстві юстиції були вилучені оригінали документів та їх залишки, які містять назви організацій, підприємств і дати, які відповідають тим обставинам злочинів, які вказані у кримінальному провадженні.

Він підкреслив, що під час обшуків, окрім детективів, були присутні поняті, працівники Мін'юсту та 5 адвокатів, а також велась безперервна відеозйомка.

Говорячи про нібито знищення документів співробітниками Мін'юсту, на чому наполягає НАБУ, він зазначив, що за знищення офіційних документів передбачена кримінальна відповідальність, зокрема, для керівника секретаріату, яка знищувала документи, а частину з них вивезла до себе додому.

Раніше в НАБУ заявили, що провели два санкціоновані обшуки у будівлі Мін'юсту та у працівниці цього міністерства, оскільки за оперативною інформацією є ризик знищення документів, які мали бути надані Мін'юстом в рамках розслідування детективами бюро кримінального провадження.

В Мін'юсті заявили, що до міністерства увірвались працівники НАБУ ,які можливо знімали прослуховування.  Також там заявили, що працівники НАБУ провели обшук вдома у працівниці Мін'юсту.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУМін'юстобшуки
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