Путін - полякам про Смоленську катастрофу: "Подорослішайте!"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Польщі слід забути про авіакатастрофу в Смоленську, в якій загинув польський президент з дружиною та іншими політиками.

Про це він сказав на щорічній прес-конференції, відповідаючи на запитання польського журналіста, коли в Росії буде проведено розслідування причин катастрофи літака і можлива причетність до того самого Путіна або його оточення.

Російський президент заявив, що "втомився від цього блефу" і що його причетність до даної трагедії - "нісенітниця".

"Якщо вибухи були на борту, як кажуть деякі "експерти", то це претензія до Польщі. Адже літак вилетів з Варшави, значить шукайте у себе, хто у вас там заклав вибухівку", - заявив Путін.

"По-друге, не було там ніякої вибухівки, були ж проведені експертизи. Не треба накручувати на голому місці", - додав він.

За його словами, полякам варто навчитися "ставитися до трагедії як до трагедії", а не приплутувати політику та ускладнювати російсько-польські відносини.

"Хочете ускладнити російсько-польські відносини, щоб підняти чиїсь там рейтинги в Польщі? Переверніть вже цю сторінку, подорослішайте, нарешті", - заявив російський президент.

Путін додав, що Росії нічого не треба від Польщі, при цьому самі поляки "багато втратили" від того, що підтримують міжнародні санкції проти РФ.

Раніше в уряді Польщі заявляли, що готують скаргу до Міжнародного Суду ООН через російське розслідування у справі Смоленської катастрофи та через відмову Росії повертати уламки літака ТУ-154М.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на урочистості з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.