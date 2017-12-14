Путин - полякам о Смоленской катастрофе: "Повзрослейте!"

Президент России Владимир Путин заявил, что Польше следует забыть про авиакатастрофу в Смоленске, в которой погиб польский президент с женой и другими политиками.

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста, когда в России будет проведено расследование причин крушения самолета и возможная причастность к тому самого Путина или его окружения.

Российский президент заявил, что "устал от этого блефа" и что его причастность к данной трагедии - "чушь и несуразица".

"Если взрывы были на борту, как говорят некоторые "эксперты", то это претензия к Польше. Ведь самолет вылетел из Варшавы, значит ищите у себя, кто у вас там заложил взрывчатку", - заявил Путин.

"Во-вторых, не было там никакой взрывчатки, были же проведены экспертизы. Не надо накручивать на голом месте", - добавил он.

По его словам, полякам стоит научиться "относиться к трагедии как к трагедии", а не вмешивать политику и усложнять российско-польские отношения.

"Хотите усложнить российско-польские отношения, чтобы поднять чьи-то там рейтинги в Польше? Переверните уже эту страницу, повзрослейте, в конце-концов!", - заявил российский президент.

Путин добавил, что России ничего не надо от Польши, при этом сами поляки "много потеряли" от того, что поддерживают международные санкции против РФ.

Ранее в правительстве Польши заявляли, что готовят жалобу в Международный Суд ООН за российское расследование по делу Смоленской катастрофы и за отказ России возвращать обломки самолета ТУ-154М.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" под Смоленском разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на торжества по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.