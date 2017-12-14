Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин - полякам о Смоленской катастрофе: "Повзрослейте!"

Четверг, 14 декабря 2017, 13:05

Президент России Владимир Путин заявил, что Польше следует забыть про авиакатастрофу в Смоленске, в которой погиб польский президент с женой и другими  политиками.

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста, когда в России будет проведено расследование причин крушения самолета и возможная причастность к тому самого Путина или его окружения.

Российский  президент заявил, что "устал от этого блефа" и что его причастность к данной трагедии  - "чушь и несуразица".

"Если взрывы были на борту, как говорят некоторые "эксперты", то это претензия к Польше. Ведь самолет вылетел из Варшавы, значит ищите у себя, кто у вас там заложил взрывчатку", - заявил Путин.

"Во-вторых, не было там никакой взрывчатки, были же проведены экспертизы. Не надо накручивать на голом месте", - добавил он.

По его словам, полякам стоит научиться "относиться к трагедии как к трагедии", а не вмешивать политику и усложнять российско-польские отношения.

"Хотите усложнить российско-польские отношения, чтобы поднять чьи-то там рейтинги в Польше? Переверните уже эту страницу, повзрослейте, в конце-концов!", - заявил российский президент.

Путин добавил, что России ничего не надо от Польши, при этом сами поляки "много потеряли" от того, что поддерживают международные санкции против РФ.

Ранее в правительстве Польши заявляли, что готовят жалобу в Международный Суд ООН за российское расследование по делу Смоленской катастрофы и за отказ России возвращать обломки самолета ТУ-154М.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" под Смоленском разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

В катастрофе погибло 96 человек. Польская делегация направлялась на торжества по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Яна Миланова, УП
Темы: ПутинпрезидентРосcияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Путин
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Последние новости
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
Все новости...
Реклама: