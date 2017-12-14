45,5% українців не бачать гідного політичного лідера - опитування

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Четвер, 14 грудня 2017, 14:33

Майже половина українців впевнені, що на даний момент в Україні відсутні політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова і презентованого в четвер у Києві, передає "Інтерфакс".

Згідно з даними опитування, 45,5% респондентів вважають, що в Україні немає політичних лідерів, які б могли ефективно керувати країною.

При цьому, 39,4% українців думають, що такі лідери є, а 15,1% - не змогли відповісти.

Зазначається, що соціологічне дослідження було проведено 22-27 вересня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецькій і Луганській областях, опитано 2008 респондентів у віці від 18 років (теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%).

Раніше повідомлялося, що соціологічне дослідження, яке провів Центр Разумкова, показало, що велика частина громадян України не цікавляться політикою.

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