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60% українців не цікавляться політикою - опитування

Четвер, 14 грудня 2017, 12:23

Соціологічне дослідження, яке провів Центр Разумкова, показало, що велика частина громадян України не цікавляться політикою.

Про це заявив заступник генерального директора по аналітичній роботі Центру Разумкова Юрій Якименко, беручи участь у професійній дискусії про політичну культуру в Україні у четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс".

Він продемонстрував соціологічне дослідження, яке було проведено соціологами Центру у вересні в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донбасу.

Згідно з дослідженням, 60,3% респондентів не надто цікавляться політикою (43,1%), або не цікавляться нею зовсім (17,2%). Лише 37,7% відповіли, що дуже цікавляться політикою (5%) або скоріше цікавляться нею (32,7%). Не змогли відповісти 2% опитаних.

"Перше, що кидається в очі - дуже низький інтерес людей до політики. Вони або взагалі не цікавляться нею або мало цікавляться, і найменше цікавиться молодь", - сказав Якименко.

За його словами, що всього 24% молоді, віком від 18 до 29 років виявляє інтерес до політики.

Відзначається, що і під час дослідження було опитано 2008 респондентів у віці від 18 років (теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%).

"Українська правда" у Threads

Теми: Українаопитування
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