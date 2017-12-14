Марчук розповів про страх колаборантів, який заважає деокупації

Представники так званої "влади" ОРДЛО бояться, що після деокупації Донбасу українська влада покарає їх.

Про це заявив у четвер представник української сторони в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук на круглому столі щодо підтримки населення, постраждалого на Донбасі.

Він розповів, що мав розмову з представником "влади" ОРДЛО, який є учасником переговорного процесу в Мінську. Марчук наголосив, що ця людина колаборантом, але не бойовиком.

"Ви можете мені сказати, що мене чекає, коли повернеться українська влада? Мене особисто, мою родину, моїх дітей?" – процитував Марчук питання цієї людини.

На думку Марчука, "нічого хорошого" на колаборанта не чекає. "А від нього залежить дуже багато", - зауважив він.

"Сьогодні відповіді тій частині громадян, які є вимушеними колаборантами, не в бойовій сфері, не в воєнній, відповіді для них немає", - додав Марчук.

За словами представника української сторони на цих переговорах, мінський процес зайшов у глухий кут.

Євген Кізілов, УП