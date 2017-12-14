Марчук рассказал о страхе коллаборационистов, который мешает деоккупации

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Четверг, 14 декабря 2017, 17:11

Представители так называемой "власти" ОРДЛО боятся, что после деоккупации Донбасса украинская власть накажет их.

Об этом заявил в четверг представитель украинской стороны в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук на круглом столе по поддержке населения, пострадавшего на Донбассе.

Он рассказал, что разговаривал с представителем "власти" ОРДЛО, который является участником переговорного процесса в Минске. Марчук отметил, что этот человек является коллаборационистом, но не боевиком.

"Вы можете мне сказать, что меня ждет, когда вернется украинская власть? Меня лично, мою семью, моих детей?" - процитировал Марчук вопрос этого человека.

По мнению Марчука, "ничего хорошего" коллаборациониста не ждет. "А от него зависит очень многое", - отметил он.

"Сегодня ответа той части граждан, которые являются вынужденными коллаборационистами, не в боевой сфере, не в военной, ответы для них нет", - добавил Марчук.

По словам представителя украинской стороны на этих переговорах, минский процесс зашел в тупик.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Донбасс АТО Минские соглашения ОРДЛО
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