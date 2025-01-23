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Сирський за цензуру під час війни: "Не як у Північній Кореї, але потрібна"

Євген КізіловЧетвер, 23 січня 2025, 17:50
Сирський за цензуру під час війни: Не як у Північній Кореї, але потрібна
фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає необхідною цензура під час війни, але не у такій екстремальній формі як у КНДР.

Джерело: Сирський в інтерв’ю "Радіо Байрактар"

Деталі: Головком пояснив, що цензура під час війни однозначно потрібна, але диктатури, як у Північній Кореї, він не хоче.

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Сирський нагадав, що навіть закон про військовий стан, який наразі діє в Україні, містить багато відповідних обмежень.

На його думку, цензура особливо важлива в сучасних умовах, коли люди мають легкий доступ до інформації.

Сирський навів приклад, коли потрібно було тримати в таємниці від ворога деталі операцій ЗСУ у Харківській та Курській областях. Тоді завдяки тиші в ефірі росіяни думали, що українська армія вже не спроможна на активні бойові дії.

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Він наголосив, що дійсно, "є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати", але в цілому інформувати суспільство про війну потрібно, "щоб люди розуміли, що війна тут, поруч за нами".

Сирськийцензуравійна
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