Сирський за цензуру під час війни: "Не як у Північній Кореї, але потрібна"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає необхідною цензура під час війни, але не у такій екстремальній формі як у КНДР.

Джерело: Сирський в інтерв’ю "Радіо Байрактар"

Деталі: Головком пояснив, що цензура під час війни однозначно потрібна, але диктатури, як у Північній Кореї, він не хоче.

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Сирський нагадав, що навіть закон про військовий стан, який наразі діє в Україні, містить багато відповідних обмежень.

На його думку, цензура особливо важлива в сучасних умовах, коли люди мають легкий доступ до інформації.

Сирський навів приклад, коли потрібно було тримати в таємниці від ворога деталі операцій ЗСУ у Харківській та Курській областях. Тоді завдяки тиші в ефірі росіяни думали, що українська армія вже не спроможна на активні бойові дії.

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Він наголосив, що дійсно, "є чутлива інформація, яку не можна розповсюджувати", але в цілому інформувати суспільство про війну потрібно, "щоб люди розуміли, що війна тут, поруч за нами".