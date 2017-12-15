Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На відкриття головної ялинки у Києві пускатимуть через металошукачі

П'ятниця, 15 грудня 2017, 12:58

На День святого Миколая на Софійській площі у Києві урочисто засвітять вогні на головній ялинці України.

19 грудня о 19:00 мер Києва Віталій Кличко візьме участь у цій церемонії та відкриє новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі, повідомляє сайт столичної влади.

Після урочистого відкриття головної ялинки й до 22:00 триватиме святковий концерт.

 
Folk Ukraine

Попереджають, що заходи безпеки передбачають проходження через рамки металошукачів.

Начальник управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА Катерина Баранова уточнила "Українській правді", що такі заходи безпеки діятимуть лише під час відкриття головної ялинки – на випадок присутності перших осіб держави.

Загалом святкові заходи триватимуть у центрі Києва до 14 січня 2018 року на трьох локаціях: Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді.

Біля головної ялинки киян і гостей столиці чекає розважальна програма проекту "НеоРік на Софії".

На відвідувачів різдвяного містечка чекатиме також фестиваль ілюмінацій, музей крижаних скульптур, колесо огляду, карусель та снігова гірка. Деякі з розваг будуть платними.

Олена Рощенко, УП
Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: