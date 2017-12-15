Бойовики 5 разів порушили перемир'я, епіцентр – Донецький напрямок
В районі проведення АТО зафіксували зменшення кількості обстрілів, проте повного дотримання режиму припинення вогню немає. Усі випадки порушення перемир’я були на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 15 грудня 2017 року.
"Зокрема, бойовики з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного. З гранатометів різних видів окупанти обстрілювали оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння – захисників Пісків та Авдіївки", - йдеться у повідомленні.
Загалом, від опівночі, бойовики здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО. У двох випадках українські захисники відповідали окупанту прицільним вогнем.
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