Клімкін в ООН: Не вірте зобов'язанням РФ, вони не варті й папірця

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ООН заявив, що зобов'язанням, які взяла на себе Росія у міжнародних договорах, не варто довіряти.

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН у п'ятницю, присвяченій ядерній загрозі з боку КНДР, передає Укрінформ.

"Впродовж останніх десятиліть ми стали свідками появи ряду нестабільних гарячих точок у різних частинах світу. Ми також бачили, як держава, що володіє ядерною зброєю (РФ – ред.), успішно застосовує технологію створення тривалої дестабілізації та агресії проти своїх сусідів – суверенних держав. На жаль, моя країна постраждала також", – підкреслив Клімкін.

Обговорюючи питання ядерного роззброєння КНДР, він нагадав, що нещодавно виповнилося 23 роки з часу підписання Будапештського меморандуму.

"В обмін на добровільне позбавлення Україною свого ядерного арсеналу, три ядерних держави взяли на себе зобов'язання "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Проте зобов'язання, викладені в цьому документі, були підступно порушені Росією, однією з його підписантів та країною, якій дісталася українська ядерна зброя", – наголосив голова українського МЗС.

У результаті, за його словами, Україна "отримала нагороду" у вигляді порушення її кордонів з явним і показовим нехтуванням нормами та принципами міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту та низки угод, включаючи сам Будапештський меморандум.

"Який меседж внаслідок цих дій отримали інші неядерні держави? Для нас він дуже чіткий: російські зобов'язання нічого не варті. Вони коштують менше, ніж вартість чорнила, якими був підписаний цей папір", – заявив український міністр.

"Коли ми говоримо про важливість збереження і зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження, ми повинні також мати на увазі, що окупація території України ядерною країною призвела до фактичного розширення географії розгортання ядерної зброї", – зауважив Клімкін.