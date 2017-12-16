Климкин в ООН: Не верьте обязательствам РФ, они не стоят и бумажки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ООН заявил, что обязательствам, которые взяла на себя Россия в международных договорах, не стоит доверять.

Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, посвященной ядерной угрозе со стороны КНДР, передает Укринформ.

"На протяжении последних десятилетий мы стали свидетелями появления ряда нестабильных горячих точек в разных частях мира. Мы также видели, как государство, обладающее ядерным оружием (РФ – ред.), успешно применяет технологию создания длительной дестабилизации и агрессии против своих соседей – суверенных государств. К сожалению, моя страна также пострадала", – подчеркнул Климкин.

Обсуждая вопрос ядерного разоружения КНДР, он напомнил, что недавно исполнилось 23 года со времен подписания Будапештского меморандума.

"В обмен на добровольное лишение Украиной своего ядерного арсенала, три ядерных государства взяли на себя обязательства уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины. Однако обязательства, изложенные в этом документе, были коварно нарушены Россией, одной из его подписантов и страной, которой досталось украинское ядерное оружие", – отметил глава украинского МИД.

В результате, по его словам, Украина "получила награду" в виде нарушения ее границ с явным и показательным пренебрежением нормами и принципами международного права, Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и ряда соглашений, включая сам Будапештский меморандум.

"Какой месседж вследствие этих действий получат другие неядерные государства? Для нас он очень четкий: российские обязательства ничего не стоят. Они стоят меньше, чем стоимость чернил, которыми был подписан этот документ", – заявил украинский министр.

"Когда мы говорим о важности сохранения и укрепления режима ядерного нераспространения, мы должны также иметь в виду, что оккупация территории Украины ядерной страной привела к фактическому расширению географии развертывания ядерного оружия", – сказал Климкин.