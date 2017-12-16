У зоні АТО викрили наркоугруповання, до якого входили працівники Нацполіції

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Субота, 16 грудня 2017, 12:51

У районі проведення АТО затримали учасників організованого наркоугруповання, до складу якого також входили працівники Нацполіції.

Про це 16 грудня повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Наркобізнес організували місцеві кримінальні авторитети під "кришуванням" працівників поліції та реалізовували наркотичні та психотропні речовини мешканцям кількох районів Донеччини.

"Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи вилучено понад 1000 таблеток синтетичних наркотиків та майже 2 кг марихуани, 5 тисяч доларів, нелегальну зброю, набої та боєприпаси до неї, банківські картки, на які надходили гроші за реалізовані наркотики", - повідомили в СБУ. 

Під час затримання один із зловмисників - керівник підрозділу поліції - стріляв з мисливської рушниці в оперативників спецслужби, зазначили у відомстві.

Відкрито кримінальні провадженння за ст. 307 та ст. 345 КК, чотирьох учасників угруповання затримано згідно зі ст. 208 КПК, усім затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину.

 
 
 
Усі фото - прес-центр СБУ

Українська правда 

Теми: АТО поліція СБУ
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