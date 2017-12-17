Ле Пен заявила про підтримку Путіна і закликала зруйнувати ЄС

493 перегляди
Неділя, 17 грудня 2017, 03:54

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен висловила надію на перемогу Володимира Путіна в президентських виборах в РФ і запропонувала "замінити" Євросоюз на "Союз європейських націй".

Про це вона заявила під час з'їзду правих партій в Празі, пише Le Monde.

Учасники з'їзду вітали перемогу в Австрії ультраправої Партії свободи, назвавши її "історичною подією".

Ле Пен висловила надію, що вибори в Європарламент в 2019 році дозволять тим, хто виступає за "Союз європейських націй" стати більшістю в представницькому органі.

"Я думаю, що європейські вибори можуть привести до реальних змін в політичній ситуації в Європі і навіть дозволити тим, хто виступає проти Європейського Союзу і які є захисниками Європи націй і свобод отримати більшість в рамках майбутнього скликання", - заявила вона.

Потім лідер НФ підтримала президента Росії Володимира Путіна, який балотується на ще один президентський термін в березні 2018 року.

"Що стосується Національного фронту, ми, звичайно, хочемо перемоги Володимира Путіна. Тому що ми вважаємо, що Франція і Росія повинні поліпшити свої дипломатичні відносини", - сказала вона.

Як повідомлялося, лідери правих партій Європи, включаючи Марін Ле Пен і Гірта Вілдерса, зустрілися на конференції в Празі, яка проходила на тлі протестів.

Теми: ЄС Путін Франція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Курц про санкції проти РФ: Австрія дотримуватиметься лінії ЄС 17 грудня 2017, 01:33
СБУ: Начальник підрозділу ДМС може бути причетний до переправлення нелегалів у ЄС 16 грудня 2017, 20:40
ЗМІ: Курченко контролює половину нелегального експорту вугілля з ОРДЛО 16 грудня 2017, 13:28
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Сайт Шеремета змінив доменне ім'я через блокування в Білорусі
Через повінь на Закарпатті евакуювали 146 людей
Прокуратура: 75 екс-депутатів ВР Криму оголошено в розшук
Бойовики прицільними обстрілами зірвали ремонт ЛЕП біля Травневого
Усі новини
відео УП

Новий дизайн стрічки новин на УП спеціально для фанів "Зоряних війн" :)

Освіта

Яким має бути контроль знань в школі? Думки освітніх експертів

інфографіка

Що має бути у тарілці людини, яка правильно харчується