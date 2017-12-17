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Ле Пен заявила про підтримку Путіна і закликала зруйнувати ЄС

Неділя, 17 грудня 2017, 02:54

Лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен висловила надію на перемогу Володимира Путіна в президентських виборах в РФ і запропонувала "замінити" Євросоюз на "Союз європейських націй".

Про це вона заявила під час з'їзду правих партій в Празі, пише Le Monde.

Учасники з'їзду вітали перемогу в Австрії ультраправої Партії свободи, назвавши її "історичною подією".

Ле Пен висловила надію, що вибори в Європарламент в 2019 році дозволять тим, хто виступає за "Союз європейських націй" стати більшістю в представницькому органі.

"Я думаю, що європейські вибори можуть привести до реальних змін в політичній ситуації в Європі і навіть дозволити тим, хто виступає проти Європейського Союзу і які є захисниками Європи націй і свобод отримати більшість в рамках майбутнього скликання", - заявила вона.

Потім лідер НФ підтримала президента Росії Володимира Путіна, який балотується на ще один президентський термін в березні 2018 року.

"Що стосується Національного фронту, ми, звичайно, хочемо перемоги Володимира Путіна. Тому що ми вважаємо, що Франція і Росія повинні поліпшити свої дипломатичні відносини", - сказала вона.

Як повідомлялося, лідери правих партій Європи, включаючи Марін Ле Пен і Гірта Вілдерса, зустрілися на конференції в Празі, яка проходила на тлі протестів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСПутінФранція
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