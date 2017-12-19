Укрпошта попереджає про затримки у доставці через сніг

ПАТ "Укрпошта" заявляє, що у зв’язку зі складними погодними умовами і складною ситуацією на дорогах можливі затримки доставки пошти у восьми областях та Києві.

Про це повідомляє прес-служба товариства.

Зокрема, затримки можливі Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій та Херсонській областях.

Крім того, з затримкою відправляються міжнародні поштові відправлення з аеропорту "Бориспіль" до країн призначення.



"Укрпошта робить усе можливе для якнайшвидшого відновлення термінів доставки кореспонденції", - підсумували у прес-службі.

Як відомо, на 19 грудня синоптики оголосили в Україні штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру, 20 грудня в Україні буде невеликий сніг, лише в південних, вночі і в східних областях без опадів.