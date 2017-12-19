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Українцям пообіцяли кінець снігопадів

Вівторок, 19 грудня 2017, 14:32
Українцям пообіцяли кінець снігопадів

Протягом 19-20 грудня сніговий циклон в Україні втратить активність.

Про це на селекторній нараді у вівторок повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією Укргідрометцентру, погодні умови на території України стабілізуються, 19-20 грудня циклон буде триматися північних областей і втратить свою активність", - сказав він.

За його словами, температура повітря буде коливатися в межах від 5 градусів морозу до 4 тепла.

Невеликий сніг очікується в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, окремих районах Полтавської та Кіровоградської областей.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook сам Укргідрометцентр, 20 грудня в Україні буде невеликий сніг, лише в південних, вночі і в східних областях без опадів.

На дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця. Вітер західний і південно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби 1-6, в Карпатах 7-12 морозу; в південних і східних областях вночі 0-5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла.

 

Теми: погода
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