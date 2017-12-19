Черниш розповів, кого покличуть в СЦКК замість росіян

Частина переговорів, які від Спільного центру контролю і координації вели росіяни, готові взяти на себе міжнародні організації.

Про це заявив міністр з тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми провели цілу низку консультацій з міжнародними гуманітарними організаціями, вони готові частину комунікації брати на себе, адже ми в рамках нашого мандату не можемо комунікувати ні з ким з непідконтрольних територій", - сказав він.

За словами Черниша, вихід російських представників з СЦКК поставив під загрозу можливість проведення гуманітарних операцій та операцій з ремонту критичної інфраструктури (Донецької фільтрувальної станції та інших) в районі лінії зіткнення, оскільки не буде гарантій безпеки для учасників таких операцій, які раніше надавав СЦКК.

Міністр додав, що міжнародні гуманітарні організації мають мандат виключно на захист цивільного населення і можуть вести переговори і з представниками бойовиків.

"Будемо проводити з ними низку зустрічей, для того щоб зрозуміти, як вони можуть нам допомогти, змінити свою роботу і забезпечити гуманітарну підтримку", - сказав міністр.

На його думку, вихід російської сторони зі Спільного центру ставить під загрозу діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та має на меті примусити Україну до діалогу з представниками бойовиків.

"Ми вже давно спостерігаємо, що РФ говорить про те, що їй незручний формат СЦКК, причому називаються різні причини: то погано ставляться до їх військовослужбовців, то їх обмежують. Це ми спостерігаємо з літа", - зазначив Черниш.

Він розповів, що Мінські угоди не передбачають створення СЦКК, і тепер РФ може заявити, що оскільки її спостерігачі-представники відсутні на Донбасі, то міжнародному співтовариству необхідно виробити угоду і формат, щоб РФ все ж була присутня в зоні конфлікту у вигляді спостерігачів або миротворців, при цьому в такій угоді вказати, що РФ стороною конфлікту не є.

"Наявність російських офіцерів в СЦКК гарантувало, в тому числі, і безпеку для персоналу місії ОБСЄ", - сказав міністр.

За словами Черниша, виконання місією ОБСЄ свого мандату з моніторингу забезпечувалося гарантіями безпеки, отриманими в СЦКК.

Крім того, міністр вважає, що вихід з СЦКК і концентрація російських військ на кордонах має на меті також загрозу застосування військової сили.

Він зазначив, що відповідальні органи зараз працюють над спільною позицією і реакцією на дану ситуацію.

Як відомо, напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

За прогнозами Генштабу України, це свідчить про те, що бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.

Представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук прогнозує, що діяльність Спільного центру з контролю та координації через відкликання російських військових може припинитися.

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