Черныш рассказал, кого позовут в СЦКК вместо россиян

Часть переговоров, которые от Совместного центра контроля и координации вели россияне, готовы взять на себя международные организации.

Об этом заявил министр по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Вадим Черныш в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы провели целый ряд консультаций с международными гуманитарными организациями, они готовы часть коммуникации брать на себя, ведь мы в рамках нашего мандата не можем коммуницировать ни с кем с неподконтрольных территорий", - сказал он.

По словам Черныша, выход российских представителей из СЦКК поставил под угрозу возможность проведения гуманитарных операций и операций по ремонту критической инфраструктуры (Донецкой фильтровальной станции и других) в районе линии соприкосновения, поскольку не будет гарантий безопасности для участников таких операций, которые ранее предоставлял СЦКК.

Министр добавил, что международные гуманитарные организации имеют мандат исключительно на защиту гражданского населения и могут вести переговоры и с представителями боевиков.

"Будем проводить с ними ряд встреч, для того чтобы понять, как они могут нам помочь, изменить свою работу и обеспечить гуманитарную поддержку", - сказал министр.

По его мнению, выход российской стороны из Совместного центра ставит под угрозу деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и имеет своей целью принудить Украину к диалогу с представителями боевиков.

"Мы уже давно наблюдаем, что РФ говорит о том, что ей неудобен формат СЦКК, причем называются разные причины: то плохо относятся к их военнослужащим, то их ограничивают. Это мы наблюдаем с лета", - отметил Черныш.

Он сказал, что Минские соглашения не предусматривают создания СЦКК, и теперь РФ может заявить, что поскольку ее наблюдатели-представители отсутствуют на Донбассе, то международному сообществу необходимо выработать соглашение и формат, чтобы РФ все же присутствовала в зоне конфликта в виде наблюдателей или миротворцев, при этом в таком соглашении указать, что РФ стороной конфликта не является.

"Наличие российских офицеров в СЦКК гарантировало, в том числе, и безопасность для персонала миссии ОБСЕ", - сказал министр.

По словам Черныша, выполнение миссией ОБСЕ своего мандата по мониторингу обеспечивалось гарантиями безопасности, полученными в СЦКК.

Кроме того, министр считает, что выход из СЦКК и концентрация российских войск на границах имеет своей целью также угрозу применения военной силы.

Он отметил, что ответственные органы сейчас работают над совместной позицией и реакцией на данную ситуацию.

Как известно, накануне в МИД России заявили, что российские представители СЦКК покинут Украину 19 декабря из-за "напряженной морально-психологической обстановки".

По прогнозам Генштаба Украины, это свидетельствует о том, что боевики ОРДЛО могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук прогнозирует, что деятельность Совместного центра по контролю и координации связи российских военных может прекратиться.

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