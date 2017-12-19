Волкер про Донбас: 2017 рік був найжорстокішим

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Вівторок, 19 грудня 2017, 16:34

2017 рік був найжорстокішим на Донбасі.

Про це заявив спеціальний представник США Курт Волкер під час конференції в Atlantic Council.

Як відомо, США запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську та спробувати досягти домовленості.

Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.

Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.

Теми: Донбас АТО Росія
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