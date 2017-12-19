Волкер про Донбас: 2017 рік був найжорстокішим
2017 рік був найжорстокішим на Донбасі.
Про це заявив спеціальний представник США Курт Волкер під час конференції в Atlantic Council.
Як відомо, США запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську та спробувати досягти домовленості.
Раніше Курт Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія перш за все вивела своїх військових з ОРДЛО.
Волкер вважає, що резолюцію ООН щодо миротворців на Донбасі можуть ухвалити до кінця цього року.
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