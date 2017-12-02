"Укрзалізниця" запускає продаж квитків на потяги до Євросоюзу

2 грудня "Укрзалізниця" відкриває онлайн-продаж квитків на міжнародні потяги, що курсують до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Поїздами "Укрзалізниці" пасажири зможуть подорожувати до наступних міст Європи: Варшави, Вроцлава, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня", - йдеться у заяві.

Вартість проїзду змінюватиметься залежно від курсу євро на день придбання квитка.

Як відомо, раніше "Укрзалізниця" уперше запустила двоповерховий потяг Тернопіль - Київ.

Як повідомлялося, директором департаменту будівель та споруд ПАТ "Укрзалізниці" призначили Віктора Слободянюка.