"Укрзалізниця" запускає продаж квитків на потяги до Євросоюзу

303 перегляди
Субота, 2 грудня 2017, 02:58

2 грудня "Укрзалізниця" відкриває онлайн-продаж квитків на міжнародні потяги, що курсують до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Поїздами "Укрзалізниці" пасажири зможуть подорожувати до наступних міст Європи: Варшави, Вроцлава, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня", - йдеться у заяві.

Вартість проїзду змінюватиметься залежно від курсу євро на день придбання квитка.

Як відомо, раніше "Укрзалізниця" уперше запустила двоповерховий потяг Тернопіль - Київ.

Як повідомлялося, директором департаменту будівель та споруд ПАТ "Укрзалізниці" призначили Віктора Слободянюка.

Теми: Укрзалізниця ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
УЗ призначила ще 2 додаткові рейси на новорічні свята 30 листопада 2017, 10:38
Ставленик Гройсмана очолив департамент будівель "Укрзалізниці" – ЗМІ 29 листопада 2017, 13:23
В Україні може з'явитись швидкісна євроколія Київ-Одеса 28 листопада 2017, 22:47
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: на Донеччині більше вогню, на Луганщині - без порушень "тиші"
Кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ
Головні новини дня - за 60 секунд
В окупованому Криму Балуха відпустили під домашній арешт
Усі новини
rave

Як у 90-х зароджувалася клубна культура Києва

З перших вуст

Троє містян – про те, як вони навчилися жити з ВІЛ

сервіс

"Атмосфера х'юге" з доставкою додому