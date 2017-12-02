Зять Трампа Кушнер керував контактами Флінна з РФ – CNN

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Субота, 2 грудня 2017, 05:35

Контактами екс-радника Трампа з питань нацбезпеки Майкла Флінна з росіянами керував зять президента США Джаред Кушнер.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника видання, саме Кушнер вказував Флінну на теми, які слід обговорювати з російським дипломатом Сергієм Кисляком.

CNN пише, що особливий інтерес у зятя Трампа викликала робота над резолюціями Радбезу ООН про ізраїльські поселення на західному березі річки Йордан та голосування РФ з цього питання.

Про причетність самого Трампа до контактів Флінна з Кисляком не повідомляється.

Раніше спеціальний радник Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ у президентські вибори у США, висунув Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.

Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

Теми: США Трамп Росія
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