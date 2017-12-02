ГПУ хотіла зам’яти справу, де фігурує Пшонка та його син - Маселко

Адвокат Роман Маселко заявив, що керівництво Генпрокуратури намагалося закрити кримінальне провадження, яке стосується екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина.

Про це член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів написав у Facebook.

"Керівництво ГПУ намагалось закрити справу щодо підозрюваних по справі, що стосується Віктора Пшонки та його сина Артема. А вам відомо, що особи у розшуку можуть вільно відвідувати Генеральну прокуратуру на Різницькій, зустрічатись з заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком", - написав Маселко.

За словами адвоката, особа, якій підготовлена підозра у цій справі, двічі зустрічалася із Столярчуком у жовтні 2016 року на вулиці Різницькій.

"Після цього Столярчук 4 місяці просто не підписує вже давно готову підозру цій особі, а потім просто закриває справу без будь-яких підстав і з порушенням своїх прав", - зазначає Маселко.

Згодом, як стверджує адвокат, слідчі департаменту спецрозслідувань ГПУ, який очолює Сергій Горбатюк, поновили справу та намагалися передати її до суду.

"Це все відбувається з відома і під прикриттям [генпрокурора] Юрія Луценка. Горбатюк написав не одну доповідну про незаконні дії Столярчука. Але нуль реакції. А [заступниця генпрокурора] Анжела Стрижевська готує висновок, що такі постанови Столярчука не підлягають оскарженню", - пише член Громадської ради доброчесності.

Маселко також посилається на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури від 22 листопада цього року, яким Столярчуку оголосили догану. Як він стверджує, йдеться саме про вищеописану справу.

"Столярчук Юрій Васильович, працюючи на посаді прокурора - заступника генерального прокурора України, діючи умисно, неправомірно, всупереч вимог КПК України, Закону України "Про прокуратуру" виніс постанову про закриття кримінального провадження № (Конфіденційна інформація) в частині відносно ОСОБА-2", - йдеться у рішенні КДКП.

Як відомо, влітку 2017 року прокуратура відсудила в Артема Пшонки понад 15 га мисливських угідь у Київський області.

Українська правда