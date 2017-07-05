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Суд відібрав у сина Пшонки мисливські угіддя на Київщині

Середа, 5 липня 2017, 12:17
Артем Пшонка
Kievvlast.com.ua

Прокуратура відсудила у сина генпрокурора за часів Януковича Артема Пшонки понад 15 га мисливських угідь у Київський області.

Про це свідчить заява генерального прокурора Юрія Луценко, яку він у середу опублікував у Facebook.

"За поданням прокуратури Київщини судом визнаний недійсним договір про умови ведення мисливського господарства, а також зобов’язано товариство, яке пов’язують із сином колишнього Генерального прокурора України за часів В. Януковича, повернути у державну власність мисливські угіддя площею понад 15 тисяч гектарів на території Фастівського району", - написав він.

За словами голови ГПУ, це товариство отримало мисливські угіддя з грубими порушеннями процедури припинення права попереднього їх користувача – ДП "Фастівський лісгосп", а також за відсутності необхідних погоджень усіх землевласників та землекористувачів, які увійшли в межі мисливських угідь.

"На даний час вказане судове рішення виконано в повному обсязі, що підтверджується актом державного виконавця Фастівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, у зв’язку з чим останнім винесено постанову про закінчення виконавчого провадження", - зазначив генпрокурор.

Як повідомлялося, журналісти програми "Наші гроші" за підсумками свого розслідування опублікували сюжет, згідно з яким прокуратура зірвала повернення державі лісових угідь Пшонки і Арбузова.

Натомість у Генпрокуратурі заявили, що інформація про зрив повернення державі цих лісових угідь внаслідок помилкових дій прокуратури не відповідає дійсності.

Відомство заявило, що Київський апеляційний суд 29 липня 2015 року задовольнив вимоги Фастівського міжрайонного прокурора щодо розірвання договору та повернення у державну власність мисливських угідь площею 15,3 га Пшонки у Фастівському районі.

Українська правда

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Теми: ЯнуковичПшонкасудКиївська область
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