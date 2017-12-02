Бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки - Жебрівський

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Субота, 2 грудня 2017, 10:46

У п’ятницю з 18 години тривали обстріли бойовиків, під які потрапив один житловий будинок у Мар’їнці Донецької області.

Про це повідомив  голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Як доповідає мені Володимир Мороз, голова Мар’їнської райдержадміністрації, обстріл тривав протягом кількох годин: приблизно з 18 вечора до 3 ночі. Сьогодні зранку вулиці, які потрапили під обстріл, обходить оглядова група. Поки що виявили один пошкоджений будинок – на вулиці Шевченка, 266, у ньому живе двоє людей", - написав Жебрівський.

 
 

Він також зазначив, що оглядова група продовжує роботу.

Жебрівський запевнив, що постраждалим нададуть необхідну допомогу.

Як повідомлялося, 1 грудня бойовики 26 разів порушили перемир'я, в результаті чого один український військовий отримав поранення.

Українська правда

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