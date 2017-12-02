Лавров і Тіллерсон обговорять Україну у Відні

Зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Рекса Тіллерсона у Відні на полях Ради міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ "опрацьовується".

Про це повідомили в департаменті інформації і друку МЗС РФ, пише ТАСС.

"Так, така зустріч опрацьовується", - заявили у міністерстві.

Раніше у Держдепі США також заявляли, що зустріч Лаврова і Тіллерсона, де вони можуть обговорити "КНДР, Україну і Сирію", відбудеться у Відні 7 грудня.