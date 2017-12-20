Пентагон заявив про ліквідацію 3 ватажків ІДІЛ у Сирії та Іраку

63 перегляди
Середа, 20 грудня 2017, 03:55
Мністерство оборони США підтвердило загибель щонайменше 3 ватажків терористичного угрупування ІДІЛ в Сирії та Іраку у результаті бойових операцій.

Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону, передає Укрінформ.

"Протягом останніх трьох тижнів у Іраку й Сирії внаслідок авіаударів Коаліції ліквідовані троє лідерів ІДІЛ", – повідомили у Пентагоні.

Зазначається, що підтверджена загибель ватажка терористичного угруповання Абу Файсала та його заступника Абу Кудама аль-Іракі в результаті операції, проведеної коаліційними силами 1 грудня в Сирії.

Ще один терорист – Мустафа Камаль Джасім Мухаммад аль-Зауі, був ліквідований під час авіаудару 28 листопада біля населеного пункту Шаркат в Іраку.

"Знешкодження цих ключових терористів завадить системі управління всередині ІДІЛ та зменшить здатність угруповання планувати та проводити терористичні атаки як на території Сирії й Іраку, так і за їх межами", – наголосили в американському оборонному відомстві.

Теми: США Ірак Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
США наклали санкції ще на 2 російські компанії 20 грудня 2017, 00:42
Росія відкликала своїх військових із СЦКК перед загостренням на Донбасі – Волкер 19 грудня 2017, 22:44
Найбільший у світі літак вперше викотили на злітну смугу 19 грудня 2017, 07:29
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В ОБСЄ підтвердили вихід російських офіцерів із СЦКК
Кулеба про можливе повернення РФ у ПАРЄ: Січень буде вирішальним
Саакашвілі закликав Порошенка піти у відставку
МЗС про оновлену резолюцію ООН щодо Криму: наступним кроком має стати деокупація
Усі новини
гід

Аудіопрогуянки Києвом від DJ Тапольского

київ

Гід новорічними містечками та ярмарками столиці

їжа

Що готувати у грудні: страви з сезонних продуктів