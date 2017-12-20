Пентагон заявив про ліквідацію 3 ватажків ІДІЛ у Сирії та Іраку

Мністерство оборони США підтвердило загибель щонайменше 3 ватажків терористичного угрупування ІДІЛ в Сирії та Іраку у результаті бойових операцій.

Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону, передає Укрінформ.

"Протягом останніх трьох тижнів у Іраку й Сирії внаслідок авіаударів Коаліції ліквідовані троє лідерів ІДІЛ", – повідомили у Пентагоні.

Зазначається, що підтверджена загибель ватажка терористичного угруповання Абу Файсала та його заступника Абу Кудама аль-Іракі в результаті операції, проведеної коаліційними силами 1 грудня в Сирії.

Ще один терорист – Мустафа Камаль Джасім Мухаммад аль-Зауі, був ліквідований під час авіаудару 28 листопада біля населеного пункту Шаркат в Іраку.

"Знешкодження цих ключових терористів завадить системі управління всередині ІДІЛ та зменшить здатність угруповання планувати та проводити терористичні атаки як на території Сирії й Іраку, так і за їх межами", – наголосили в американському оборонному відомстві.