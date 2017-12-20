У штабі АТО уточнили, де 19 грудня загинули 2 бійців

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Середа, 20 грудня 2017, 12:58

19 грудня в зоні проведення антитерористичної операції загинули 2 військових, 6 отримали поранення.

Про це повідомив на брифінгу в середу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"На жаль серед наших захисників є втрати: двоє військовослужбовців загинули і шестеро зазнали поранень. Зокрема під час ворожого обстрілу в районі Новотошківського від смертельних осколкових поранень загинув 1 український військовий", – розповів Мотузяник.

"Ще один наш захисник загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Це сталося в районі Верхньоторецького. Разом із ним отримали поранення двоє наших військових. Стан здоров'я одного з них оцінюється як тяжкий", – зазначив він.

За словами речника АТО, четверо військовослужбовців ЗСУ були поранені внаслідок інших обстрілів російсько-окупаційних військ.

"Усіх їх оперативно доставили до медичних закладів", – зазначив полковник.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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