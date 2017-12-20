В штабе АТО уточнили, где 19 декабря погибли 2 бойца

19 декабря в зоне проведения антитеррористической операции погибли 2 военных, 6 получили ранения.

Об этом сообщил на брифинге в среду пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"К сожалению среди наших защитников есть потери: двое военнослужащих погибли и шестеро получили ранения. В частности, во время вражеского обстрела в районе Новотошковское от смертельных осколочных ранений погиб 1 украинский военный", – рассказал Мотузяник.

"Еще один наш защитник погиб в результате подрыва на взрывном устройстве. Это произошло в районе Верхнеторецкого. Вместе с ним получили ранения двое наших военных. Состояние здоровья одного из них оценивается как тяжелое", – отметил он.

По словам спикера АТО, четверо военнослужащих ВСУ были ранены в результате других обстрелов российско-оккупационных войск.

"Все они оперативно были доставилены в медицинские учреждения", – отметил полковник.