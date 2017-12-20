Звіт ЄС за механізмом призупинення безвізу: оприлюднені вимоги до України

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Середа, 20 грудня 2017, 14:57

ЄС визнає продовження виконання критеріїв візової лібералізації Україною, однак у світлі останніх подій вимагає негайних дій задля забезпечення повноцінної імплементації і сталості реформ.

Про це йдеться у першому звіті Єврокомісії в рамках нового механізму призупинення безвізових режимів, передає Єворпейська правда.

"Загалом критерії візової лібералізації продовжують виконуватися. Однак, з огляду на останні події, потрібно вжити негайних дій з метою забезпечити повну імплементацію і стабільність вже здійснених реформ, зокрема, у контексті антикорупційних вимог", - йдеться у звіті.

У своєму звіті Єврокомісія видала шість вимог до України:

-         посилити співпрацю з відповідними установами ЄС для запобігання ризикам нерегулярної міграції;

-         проводити кампанію з інформування про обов’язки і права в рамках безвізового режиму;

-        забезпечити незалежність, ефективність та стійкість антикорупційних реформ, зокрема шляхом створення незалежного та спеціалізованого вищого антикорупційного суду відповідно до висновку Венеціанської комісії та українського законодавства;

-        негайно відновити авторитет НАЗК і створити ефективну систему верифікації електронних декларацій;

-        скасувати поправки щодо електронного декларування антикорупційних активістів;

-        посилити зусилля по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів на Національну поліцію.

Рада ЄС затвердила новий механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому цього року. В документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

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