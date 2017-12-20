Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Звіт ЄС щодо механізму призупинення безвізу: до України є 6 вимог

Середа, 20 грудня 2017, 13:57
Звіт ЄС щодо механізму призупинення безвізу: до України є 6 вимог

ЄС визнає продовження виконання критеріїв візової лібералізації Україною, однак у світлі останніх подій вимагає негайних дій задля забезпечення повноцінної імплементації і сталості реформ.

Про це йдеться у першому звіті Єврокомісії в рамках нового механізму призупинення безвізових режимів, передає Європейська правда.

У звіті Єврокомісія заявляє, що такі події як запровадження жорстких строків давності досудових розслідувань, розкриття Генпрокуратурою в кінці листопада інформації про розслідування Національного антикорупційного бюро серйозно підривають здатність НАБУ проводити розслідування.

Крім того, в ЄС наголосили, що законопроект, який дозволяє парламенту звільняти керівників антикорупційних інституцій, хоча і був вилучений з порядку денного, але лишається зареєстрованим.

"Загалом критерії візової лібералізації продовжують виконуватися. Однак, з огляду на останні події, потрібно вжити негайних дій з метою забезпечити повну імплементацію і стабільність вже здійснених реформ, зокрема, у контексті антикорупційних вимог", - йдеться у звіті.

У своєму звіті Єврокомісія видала шість вимог до України:

-         посилити співпрацю з відповідними установами ЄС для запобігання ризикам нерегулярної міграції;

-         проводити кампанію з інформування про обов’язки і права в рамках безвізового режиму;

-        забезпечити незалежність, ефективність та стійкість антикорупційних реформ, зокрема шляхом створення незалежного та спеціалізованого вищого антикорупційного суду відповідно до висновку Венеціанської комісії та українського законодавства;

-        негайно відновити авторитет НАЗК і створити ефективну систему верифікації електронних декларацій;

-        скасувати поправки щодо електронного декларування антикорупційних активістів;

-        посилити зусилля по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі шляхом виділення достатніх ресурсів на Національну поліцію.

Рада ЄС затвердила новий механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами в лютому 2017 року. У документі прописано п’ять причин, через які можливе призупинення безвізу. Чотири з них стосуються міграції. ЄС залишає за собою право повернути візи для будь-якої країни, що перетворюється на джерело міграційної загрози. П’ята причина для можливого скасування безвізу – відкат у проведенні реформ.

Детальніше про зазначені проблеми читайте в статті "За крок від прірви: ніч, коли Україна ледь не втратила безвіз"

"Українська правда" у Threads

Теми: безвізЄСміграціяНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
безвіз
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: