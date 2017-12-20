Труба запевняє, що люстраційну перевірку пройшов
Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба запевняє, що пройшов люстраційну перевірку, коли служив у органах Генеральної прокуратури.
Про це він сказав на брифінгу в середу, відповідаючи на запитання журналістів.
"Така перевірка була проведена в 2015 році силами ГПУ і було винесено висновок, що я не підпадаю під дію цього закону", – сказав Труба.
Стосовно свого звільнення з лав Генпрокуратури глава ДБР зазначив наступне.
"На початку 2015 року відбулася зміна керівництва Генеральної прокуратури. В нового генерального прокурора (Юрій Луценко -ред.) було своє бачення щодо формування колективу: ключові посади займали особи, наближені до нього. Я не входив у таку команду, тому написав заяву про звільнення з органів прокуратури".
Стосовно свого призначення на посаду глави ДБР Труба зазначив, що 14 листопада 2017 року він проходив остаточну співбесіду, на якій він дав стверджувальну відповідь щодо готовності брати участь у відборі на цю посаду.
За словами Труби, згідно з планом запуск повноцінної роботи бюро розслідувань має відбутися 1 вересня 2018 року.
"Але ми докладемо максимум зусиль, щоби ДБР почало якнайшвидше свою роботу", – сказав він.
Важливим фактором для цього, за словами Труби, є вирішення питання щодо надання приміщення для розташування центрального апарату ДБР.
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