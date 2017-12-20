Председатель Государственного бюро расследований Роман Труба уверяет, что прошел люстрационную проверку, когда служил в органах Генеральной прокуратуры.



Об этом он сказал на брифинге в среду, отвечая на вопросы журналистов.



"Такая проверка была проведена в 2015 году силами ГПУ и было вынесено заключение, что я не подпадаю под действие этого закона", - сказал Труба.



Относительно своего увольнения из рядов Генпрокуратуры глава ГБР отметил следующее.



"К началу 2015 года состоялась смена руководства Генеральной прокуратуры. У нового генерального прокурора (Юрий Луценко -ред.) было свое видение формирования коллектива: ключевые должности занимали лица, приближенные к нему. Я не входил в такую ​​команду, поэтому написал заявление об увольнении из органов прокуратуры".



Относительно своего назначения на должность главы ГБР Труба отметил, что 14 ноября 2017 года он проходил окончательное собеседование, на котором дал утвердительный ответ о готовности участвовать в отборе на эту должность.



По словам Трубы, согласно плану, запуск полноценной работы бюро расследований должен состояться 1 сентября 2018 года.



"Но мы приложим максимум усилий, чтобы ГБР начало свою работу как можно скорее", - сказал он.



Важным фактором для этого, по словам Трубы, является решение вопроса о предоставлении помещения для размещения центрального аппарата ГБР.