Росіянин намагався накласти на себе руки в аеропорту Запоріжжя

5620 переглядів
Середа, 20 грудня 2017, 16:34

В аеропорту Запоріжжя росіянин, якому заборонено в’їзд в Україну на 5 років, намагався порізати собі руки.

Про це інформує 20 грудня прес-центр Держприкордонслужби.

Зазначається, що в ніч на середу в пункт пропуску "Запоріжжя-авіа" рейсом із Туреччини прибув громадянин Російської Федерації.

В ході здійснення прикордонного контролю військовослужбовці Бердянського загону виконали доручення правоохоронних органів України, згідно з яким росіянину було заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

Під час проставлення відмітки про заборону в’їзду чоловік вихопив із  ручної поклажі складаний ніж та намагався порізати собі руки. 

"Військовослужбовці негайно зреагували й вилучили у громадянина ніж, а також надали йому першу медичну допомогу. В подальшому прикордонники викликали карету швидкої допомоги, лікарі якої і провели усі необхідні кваліфіковані заходи. Стан іноземця задовільний, загрози його життю немає", – зазначають прикордонники.

Наразі затриманого передали представникам правоохоронних органів України.

Теми: кордон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ: Начальник підрозділу ДМС може бути причетний до переправлення нелегалів у ЄС 16 грудня 2017, 20:40
Прикордонники: Адмінкордон з Кримом перетинають на 20% менше 16 грудня 2017, 13:53
НБУ посилив умови для переказу валюти за кордон 15 грудня 2017, 17:39
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Соломатіна: Ніхто не розслідує надані мною факти корупції в НАЗК
У Мінську погодили "новорічне перемир'я"
Росія висунула умови повернення своїх офіцерів у СЦКК
Катерина Загорій погрожує Димінському судом
Усі новини
Фото

Як виглядає засніжене Різдвяне містечко на Софійській площі

київ

Гід новорічними містечками та ярмарками столиці

дослідження

Винайдено алкоголь, що не викликає похмілля